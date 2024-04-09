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الثلاثاء 09 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي

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الري ترفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الفطر المبارك

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
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أصدر الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، توجيهاته لكافة أجهزة الوزارة للاستمرار في حالة الجاهزية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية وتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة الإجازة.

وأشار وزير الموارد المائية والرى ، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف والالتزام بالمناوبات خلال أيام العيد ، والاطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالى للتعامل مع أي طوارئ .

كما شدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

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