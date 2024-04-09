البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني يفتتح الرياضة الروحية لمطارنة سورية ولبنان

افتتح البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في العالم، الرياضة الروحية لمطارنة الأبرشيات في سورية ولبنان وذلك في دير مار أفرام السرياني في معرة صيدنايا.

‎في البداية، رحّب البطريرك بالمطارنة، متمنيًا لهم رياضة روحية مثمرة. وتحدّث عن التجارب التي نواجهها في الخدمة في الكنيسة مشيرًا إلى الحاجة إلى الصبر والحكمة لعبور التجارب دون السقوط في السقوط في الخطيئة.

‎شارك في هذه الرياضة الروحية المطارنة: مار ثاوفيلوس جورج صليبا، المستشار البطريركي، ومار يوستينوس بولس سفر، النائب البطريركي في زحلة والبقاع، ومار إقليميس دانيال كورية، مطران بيروت، ومار كريسوستوموس ميخائيل شمعون، مطران جبل لبنان وطرابلس، ومار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص وحماة وطرطوس وتوابعها، ومار موريس عمسيح، مطران الجزيرة والفرات، ومار جرجس كورية، النائب البطريركي في بلجيكا وفرنسا واللوكسمبورغ، ومار بطرس قسيس، مطران حلب وتوابعها، ومار يعقوب باباوي، النائب البطريركي لشؤون الرهبان وإدارة إكليريكية مار أفرام السرياني اللاهوتية في معرة صيدنايا، ومار سويريوس روجيه أخرس، النائب البطريركي للدراسات السريانية، ومار كيرلس بابي، النائب البطريركي لإدارة المؤسسات البطريركية الخيرية في العطشانة، ومار يوسف بالي، المعاون البطريركي، ومار خريستوفوروس مرقس، السكرتير البطريركي لشؤون الكنيسة في الهند، ومار أندراوس بحي، النائب البطريركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية، ومار أوكين الخوري نعمت، السكرتير البطريركي.