إنبي يتصدر الدوري بتعادل مثير مع الأهلي.. صور

خطف فريق إنبي “نقطة” من الأهلى بعد التعادل بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي في الدوري الممتاز.

أحرز ثنائية الأهلي اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقتين 44 و73 من المباراة بينما سجل هدفي إنبي اللاعب يوسف لبيب في الدقيقتين 60 و90 ليخطف تعادل مثير منح به فريقه صدارة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة تصدر إنبي جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة إنبي بعد قليل على استاد القاهرة الدولي في الجولة 16 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وانتوني موديست.