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الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قصف إسرائيلي على قرى وبلدات عدة في جنوب لبنان

قصف إسرائيلي بجنوب
قصف إسرائيلي بجنوب لبنان
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تشهد مناطق جنوب لبنان تصاعدًا في الهجمات الإسرائيلية، حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قرى وبلدات عدة في المنطقة.

تركزت الغارات على أطراف بلدات حلتا، كفرحمام، وكفرشوبا، حيث استهدفتها بالقذائف الصاروخية. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من القرى والبلدات في المنطقة تعرضت لهجمات مماثلة خلال الفترة الأخيرة.

تزامنًا مع هذه الهجمات، قامت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بأعمال تجسس واستطلاع فوق منطقة الناقورة والبحر، بالإضافة إلى القطاع الغربي، حيث نفذت غارات جوية وهمية، مما أثار حالة من القلق والتوتر بين السكان المحليين.

تأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد العنف والتوتر في المنطقة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف خسائر بشرية كبيرة وأجبر العديد من الأسر على مغادرة منازلها بحثًا عن مأوى آمن.

جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة