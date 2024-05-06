الفنان وائل الشافعي: الأعمال الفنية بالذكاء الاصطناعي أشبه بقطع "البلاستيك"

قال الفنان والمثال وائل الشافعى، إن الذكاء الاصطناعى بدأ بالفعل فى بعض المجالات الفنية، وبدا ينتج اعمالا فنية بواسطة الذكاء الاصطناعي، والفن التشكيلى شئنا أم أبينا كل ما يخص أعمال الرسم او التصوير والتلوين بدأ من فترة الماكينات التى تعمل بالذكاء الاصطناعى ونتنج منها اعمالا فنية، ولكن مفتقدة للإحساس ووصفها بـ قطع "البلاستيك".

وأضاف "الشافعى" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، ان فن النحت يحتاج احساس الفنان وروح النحات، اوحتى الآن لم يستعين بالذكاء الاصطناعى فى أعماله الفنية، ويتمنى أن لا يحدث ذلك فى المستقبل ويظل يستخدم يداه فى أعماله الفنية.

الفنان المثّال وائل الشافعي، من مواليد محافظة كفر الشيخ، ١٩٧٥، حصل على بكالوريوس التربية الفنية من كلية التربية الفنية بالزمالك والتابعة لجامعة حلوان فى العام ١٩٩٩، وشارك فى العديد من المعارض المحلية والإقليمية والدولية، والعديد من المعارض الفردية والمعارض الجماعية.

ومن أعماله الفنية النحتية نذكر: أعمال فنية جداريات المؤسسة العسكرية ٢٠٠١ - المشاركة فى أعمال نحد ميدانى للعديد من الشخصيات التاريخية منها نحت لتمثال الدكتور مصطفى مشرفة - تمثال أديب نوبل العالمى نجيب محفوظ - الطائر والموجة وحمامة السلام بمشاركة الفنان الكبير سيد عبده سليم بمرسمه فى الفترة من ٢٠٠١ وإلى ٢٠٠٦.

كما شارك المثّال وائل الشافعى فى فعاليات معرض أجندة الجماعى والذى تقيمه مكتبة الإسكندرية - دورة العام ٢٠١٨ - ودورة العام ٢٠١٩ شارك فى الدورة الأربعين والواحدة والأربعين للمعرض العام.