برلمانية: الرئيس السيسي حريص على لم شمل المصريين

قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، جاءت واضحة وصريحة وكاشفة للظروف المحيطة محليا وإقليميا، وحملت العديد من الرسائل المهمة.

وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن المشهد الوطني الأسري الذي شهده حفل إفطار الأسرة المصرية، بحضور عدد من الرموز الوطنية، ورجال الدولة، والشخصيات العامة، ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمواطنين من كافة الأطياف المصرية، دليل على اللحمة الوطنية، وتماسك أبناء الشعب المصري.

وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن الرئيس السيسي حريص على لم شمل المصريين بكافة أطيافهم المدنية والسياسية والحزبية وفئاتهم المختلفة دون تمييز أو تفرقة، وأن يكون الشعب المصري على قلب رجل واحد، إيمانا منه بأهمية وحدة الصف المصري، لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشادت النائبة، باهتمام الرئيس السيسي بمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وحرصه على استكمال جلسات الحوار واستمرار النقاشات المفتوحة، مؤكدة أنها تحمل رسالة طمأنة للمشاركين في الجلسات على استمرار رعاية القيادة السياسية له.