رئيس مدينة سفاجا يعقد اجتماعا لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك

أكد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، أهمية الاستفادة من التدريبات العملية المشتركة لمجابهة الأزمات والمواقف الطارئة، وذلك في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، بالاستعداد الدائم للتعامل مع احتمالية حدوث أزمة أو أية مواقف طارئة أو محتملة الحدوث، قد تواجه القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية على مستوى المدينة، من خلال إعداد وتنفيذ خطوات عملية وتفصيلية للسيناريوهات المعدة للتعامل مع أية أزمة أو مشكلة في أي قطاع خدمي أو مرفق حيوي.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الموسع الذي عقده "اليوم" بحضور جميع الجهات المشاركة بخطه مجابهة الأزمات والكوارث من إدارات تنفيذية وممثلي الشركات العامة والخاصة والمجتمع المدني العاملين بمدينه سفاجا وذلك للإعداد والتجهيز لتنفيذ مشروع صقر 129 ومراجعه جاهزية المعدات والسيارات التي سيتم اصطفافها بالمشروع

ناقش رئيس المدينة مع الحضور الإجراءات والخطوات الأولية اللازمة لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر"، والمقرر إجراؤه في الفترة من 2024/4/21 م حتى 2024/4/23 م.

وجه شعبان، بتضافر الجهود بين الجهات المشاركة في التدريب وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتحقيق الهدف من مشروع التدريب العملي والذي يتم "بشكل دوري" لتقييم خطط التعامل الفعال مع الأزمات الطارئة والمعدات والأدوات المتاحة.

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