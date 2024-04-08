الزمالك يجهز صبحي وعلاء لموقعة الأهلي في الدوري

يحاول الجهاز الفني والطبي بالزمالك، تجهيز عدد من اللاعبين المصابين للحاق بمباراة الأهلي المقرر لها يوم 15 من الشهر الجاري في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني محمود علاء مدافع الفريق من إصابة في أربطة الكاحل وهناك محاولة لتجهيزه، كما هناك محاولات لتجهيز الحارس محمد صبحي للحاق باللقاء بعد إصابته بإصابة عضلية مؤخرا.

بينما تأكد غياب يوسف أوباما عن لقاء القمة بعد إجراء تدخل جراحي في الأيام الماضية نتيجة تعرضه لكسر في الفك.

وتأهل فريق الزمالك أمس الأحد إلي نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب فريق فيوتشر في الدور ربع النهائي وذلك بمجموع المباراتين، 2-1 في الذهاب على ملعب السلام، و1-1 في مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري .