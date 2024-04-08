صحة دمياط تنشر عيادات متنقلة في عيد الفطر

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا حول خطة إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة للتأمين الطبى خلال عيد الفطر المبارك، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العيد .

حيث سيتم إطلاق عيادة طبية متنقلة ستتمركز بميدان الساعة بمدينة دمياط، طوال أيام العيد وذلك من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى السابعة مساءًا ، وستقدم خدمات الكشف والعلاج وخدمات الطوارئ بالمجان ، والاحالة إلى المستشفيات.

والجدير بالذكر، إعلان محافظة دمياط برفع درجة التأهب بكافة القطاعات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وأيضًا رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة وذلك لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والتعامل الفورى مع أى طوارئ.

ووجهت " الدكتورة منال عوض " تعليماتها إلى مديرية الصحة برفع درجة التأهب بكافة المستشفيات ومراكز طب الأسرة والتأكد من انتظام النوبتجيات وتوافر جميع الأدوية والامصال والمستلزمات بهم ،مؤكدة على قطاع الإسعاف بتغطية كافة المناطق و التأكد من جاهزية السيارات والمسعفين .

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة استعدادّا لعيد الفطر المبارك، حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لأول جلسة مجلس تنفيذى تُعقد من داخل كوبرى دمياط التاريخي " جسر الحضارة " ، بعد الانتهاء من أعمال تطويره وإعادة تأهيل.

هذا وقد جاء ذلك بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و اللواء سالم إبراهيم نائب مدير أمن دمياط ولفيف من القيادات الأمنية و التنفيذية و مديرى القطاعات الخدمية .

وخلال مناقشتها لاستعدادات عيد الفطر المبارك،، هنأت " المحافظ " أبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول العيد كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات .

حيث أشارت إلى أهمية إعداد خطة متكاملة بين جميع الجهات وأيضاً التنسيق مع مديرية الأمن والحماية المدنية لتأمين المناطق والمنشآت الهامة والحيوية و ساحات صلاة عيد الفطر المبارك و انتشار الفرق والدوريات الأمنية خاصة بمدينة رأس البر، موجهة تعليماتها إلى إدارة المرور بتكثيف الدوريات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالمناطق الحيوية .