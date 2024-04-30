حملة قمع الحجاب في إيران تكشف انقسامات عميقة بين النظام الحاكم.. وتغريدة مسئول بمكتب المرشد الأعلى تثير الجدل

كشفت حملة قمع الحجاب الأخيرة في إيران عن انقسامات عميقة بين المتشددين الحاكمين في إيران، وحملة محتملة لوضع الرئيس إبراهيم رئيسي خلفا للمرشد الأعلى علي خامنئي بعد وفاته.

وبدأت الحملة في 13 أبريل مع عودة دوريات الأخلاق سيئة السمعة إلى الشوارع، منذ ذلك الحين، تعرض العنف الواسع النطاق، بما في ذلك التحرش الجنسي ضد النساء، لانتقادات واسعة النطاق من قبل بعض المتشددين ووسائل الإعلام في إيران، بما في ذلك المقربون من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وكذلك بعض الإيرانيين المتدينين الذين يدعمون تطبيق قواعد الحجاب وقواعده.

في 19 أبريل، أدت تغريدة من مهدي فضائلي، نائب رئيس المكتب المشرف على نشر خطب خامنئي وكتاباته، إلى تصعيد الجدل حول أساليب فرض الحجاب - وليس مبدأ الحجاب - مما يشير إلى استياء خامنئي المحتمل من فرض الحجاب المفرط والقاسي.

في تغريدة له، اقتبس فضائلي لأول مرة مرسوم خامنئي الشهير بشأن الحجاب في أبريل 2023 العام الماضي، وأضاف في مذكرة أن "بعض المسئولين تلقوا اللوم مؤخرًا من قبل المرشد الأعلى بسبب تصرفاتهم غير العادية في إنفاذ الحجاب".

وتعرض فضائلي لسيل من الهجمات من أعضاء حزب بايداري المحافظ وحلفائهم، في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما رئيس تحرير صحيفة كيهان اليومية المتشدد، حسين شريعتمداري، المعين من قبل المرشد الأعلى، واتهموا فضائلي بالكذب وتحريف موقف خامنئي بتغريدته، وحتى كونه "متسللًا" عدوًا في مكتبه.

ويقع حزب بايداري نفسه في الطرف المتطرف من المعسكر الأصولي في إيران، وغالبًا ما يشير إليه المتشددون الآخرون على أنهم "ثوريون خارقون".

ومن المثير للاهتمام أن صحيفة جاوا المرتبطة بالحرس الثوري دافعت عن فضائلي في افتتاحية يوم الاثنين وانتقدت شريعتمداري لأنه أجج نيران "الانقسام" بين خامنئي ومكتبه، وأشارت الافتتاحية إلى أن سلطة المرشد الأعلى يتم تحديها بدوافع خفية "لا ينبغي مناقشتها الآن".

كما وجد الحزب حلفاء فيما يشار إليه في الأوساط السياسية الإيرانية بدائرة مشهد، بما في ذلك والد زوجة الرئيس رئيسي المؤثر وسيء السمعة، آية الله أحمد علم الهدى، الذي يعبر عن آراء مشابهة جدًا لآراء بايداري. علم الهدى، الشخصية الأبرز في دائرة مشهد، يمثل خامنئي في مقاطعة خراسان الرضوية وهو الوصي على ضريح الإمام الشيعي الثامن، الإمام الرضا.

وبعبارات مستترة للغاية، ألمح منتقدو بيداري وشركاؤهم إلى أن التمرد الواضح للبايداري ضد خامنئي، أو على الأقل ابنه مسعود ورفاقه، قد يكون مؤامرة لوضع رئيسي على عرش القيادة عند وفاة خامنئي.

ويقود حملة القمع على الحجاب حزب بيداري اليميني المتطرف وحلفاؤه في حكومة الرئيس رئيسي، بما في ذلك وزير الداخلية أحمد وحيدي، ورئيس الشرطة أحمد رضا رادان، وميسم نيلي أحمد آبادي، مستشار وزير الإرشاد الإسلامي محمد مهدي. الإسماعيلي.

نيلي أحمد آبادي، عضو حزب بايداري وشقيق مقداد صهر رئيسي، هي شخصية غامضة تتمتع بنفوذ كبير في العديد من الهيئات الحكومية والدولة بما في ذلك هيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية (IRIB) والمجلس الأعلى للثورة الثقافية حيث وهو يرأس فريق عمل الحجاب والعفة، وهو أيضًا المدير الإداري لـ رجا نيوز، الناطق غير الرسمي لحزب بايداري وأتباع آية الله الراحل مصباح يزدي. وله علاقات وثيقة مع قوات الأمن والمداحين ذوي الميول السياسية اليمينية المتطرفة.

ويصر منتقدو فضائيلي، بمن فيهم شريعتمداري، على أنهم بحاجة إلى سماع الانتقادات من "شفاه المرشد الأعلى نفسه".

كما يُشار إلى بيداري وحلفائهم من قبل المتشددين والمحافظين الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي باسم الخوارج، وهم أول طائفة في الإسلام تمردوا على خامنئي الذي يحمل الاسم نفسه، والخليفة الرابع وأول أئمة الشيعة، علي بن أبي طالب.

وفي مقال افتتاحي لصحيفة اعتماد الإصلاحية يوم الاثنين، أشار المعلق البارز عباس عبدي إلى الخلفية الأيديولوجية والسياسية المعقدة للجماعات المتشددة التي قال إن لديها أيديولوجية نهاية العالم وتنظيم يشبه العبادة.

وأكد عبدي أن السمة الرئيسية للمجموعة الأكثر تطرفًا من المتشددين هي "المتاجرة بالسلطة" وأنهم قاموا بطرد جميع المتشددين الآخرين من مراكز السلطة.

ويشير كثيرون أيضًا إلى تشابه سلوك ومواقف دائرة بيداري مع مواقف محمود أحمدي نجاد، الذي ترك عمله بازدراء في عام 2011 لمدة أحد عشر يومًا عندما أعاد خامنئي وزير الداخلية، حيدر مصلحي، الذي أقاله.

ومنذ ذلك الحين أصبح يُشار إلى أحمدي نجاد وأنصاره باسم "التيار المنحرف" في لغة الموالين لخامنئي.

وأضاف عبدي: "السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت القيادة العليا للحرس الثوري الإيراني ستراقب فقط المصارعين في الساحة الآن وتنتظر التدخل عندما يأتي اليوم أو اتخاذ إجراء".