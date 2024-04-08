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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مجلس الأمن يحيل طلب فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة إلى اللجنة المختصة

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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أحال مجلس الأمن الدولي طلب السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى اللجنة المختصة بقبول الأعضاء الجدد.

ووفقًا لتقرير قناة "الحرة" الأمريكية الصادر اليوم الاثنين، من المقرر أن تبدأ المناقشات حول هذا الطلب اليوم، ومن المتوقع أن تستمر لعدة أسابيع.

يأتي هذا الإجراء بعدما قدمت السلطة الفلسطينية طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في 23 سبتمبر 2011، وتم تجديده مؤخرًا بدعم من الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز، حيث قام الأمين العام للأمم المتحدة بإحالة هذا الطلب إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي.

وفي إطار الإجراءات المعتادة، يتم قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الأمن.

وعادةً ما يعقد المجلس اجتماعًا رسميًا لمناقشة هذه التوصية، ثم يحيل الطلب إلى اللجنة المعنية المختصة بقبول الأعضاء الجدد لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات اللازمة.

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