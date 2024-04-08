نتنياهو: حددنا بالفعل موعد الهجوم على رفح

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بخبر عاجل يفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أن موعد العملية البرية في رفح الفلسطينية تم تحديده دون الكشف عنه بشكل علني.

وتواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بشن مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مما أسفر عن ارتكاب جرائم بحق المدنيين وتنفيذ مجازر دموية، إضافة إلى تنفيذ عمليات تدمير للبنية التحتية والمرافق الحيوية في المنطقة.

وأسفرت هذه الهجمات عن دمار كبير في المنازل والبنى التحتية في قطاع غزة، مما تسبب في نزوح أكثر من 90% من سكان المنطقة، ولا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت أنقاض المباني، نتيجة استمرار القصف وتفاقم الوضع الإنساني بسبب الحصار الخانق المفروض على القطاع.

ويستمر سقوط آلاف الشهداء والمصابين في ظل عدم وصول المساعدات الحيوية والوقود إلى قطاع غزة بسبب القيود الصارمة المفروضة عليه، مما يزيد من معاناة السكان المحاصرين داخل المنطقة، ويعرقل جهود الإنقاذ والإغاثة.