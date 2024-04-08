Protex.. التقدم الرائد في مجال الأمن السيبراني في إقليم كردستان

الإثنين 08/أبريل/2024 - 05:58 م

في المشهد الديناميكي للأمن السيبراني، يقف إقليم كردستان العراق في طليعة الابتكار التكنولوجي والمرونة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المبادرات الرائدة التي تقودها PROTEX.

تأسست PROTEX في عام 2015 على يد سركوت شعبان، نجم الأمن السيبراني، وقد برزت بسرعة باعتبارها حجر الزاوية في الدفاع السيبراني في إقليم كردستان، إيذانا ببدء حقبة جديدة من الحماية والتمكين الرقمي.

يجسد مسار PROTEX الإمكانات التحويلية للقيادة الحكيمة والتفاني الثابت لتحقيق التميز، وبتوجيه من “شعبان”، لم تكن الشركة رائدة في حلول الأمن السيبراني المتطورة فحسب، بل لعبت أيضًا دورًا محوريًا في تشكيل البنية التحتية وقدرات الدفاع السيبراني في المنطقة.

يقع في قلب مهمة PROTEX الالتزام بحماية الأصول والمصالح الرقمية لإقليم كردستان، من خلال مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك تقييم المخاطر ومعلومات التهديدات والاستجابة للحوادث والاستشارات الأمنية، وتقدم PROTEX حلولًا مخصصة مصممة للتخفيف من مشهد التهديدات المتطور وضمان مرونة النظم البيئية الرقمية لعملائها، علاوة على ذلك، يمتد تأثير PROTEX إلى ما هو أبعد من عالم شركات الأمن السيبراني التقليدية، ومن خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الوكالات الحكومية وقطاعات البنية التحتية الحيوية والمؤسسات التعليمية، تتعاون الشركة بنشاط في تعزيز وضع الدفاع السيبراني في المنطقة، وتعزيز المعرفة السيبرانية، ورعاية مجموعة من المتخصصين المهرة في مجال الأمن السيبراني.

وفي عصر يتسم بالترابط الرقمي والتهديدات السيبرانية المنتشرة، لا يمكن المبالغة في التأكيد على أهمية تدابير الأمن السيبراني القوية، مع استمرار إقليم كوردستان في رسم مساره نحو التقدم التكنولوجي والازدهار الاقتصادي، تقف PROTEX كحارس قوي لسيادتها الرقمية ورفاهها الاقتصادي، بفضل التزامها الثابت بالتميز وقيادتها الحكيمة، تستعد PROTEX لتشكيل مستقبل الأمن السيبراني في إقليم كردستان وخارجه، وبينما تتنقل المنطقة عبر تعقيدات العصر الرقمي، تظل PROTEX ثابتة في مهمتها المتمثلة في حماية مصالح عملائها، وتمكين مجتمعاتها، ودعم مكانة المنطقة كمنارة للابتكار والمرونة في مشهد الأمن السيبراني العالمي.