البيت الأبيض: احتلال مبنى بالحرم الجامعي يعد نهجا خاطئا في التظاهر

قال البيت الأبيض أن احتلال مبنى بالحرم الجامعي يعد "نهجا خاطئا" في التظاهر ضد الحرب في غزة.

وقال مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي - حسبما ذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية - إن الرئيس الأمريكي يعتقد أن احتلال مبنى في الحرم الجامعي قسرا يعد نهجا خاطئا تماما، مضيفا أن "هذا لا يعد مثالا للتظاهر السلمي".

جاء ذلك بعدما تحصن الطلاب المتظاهرين بجامعة كولومبيا الأمريكية داخل قاعة هاميلتون هول بالمبنى الأكاديمي بالحرم الجامعي، وذلك بعد ساعات من إعلان مسؤولي جامعة كولومبيا موعد نهائي لتفرق المظاهرات.

وأكد الطلاب المتظاهرون أن جامعة كولومبيا لم تستجب لمطالبهم التي طالبوا بها في 17 أبريل الجاري بشأن منع أي تعاون مع الشركات التي تدعم الحرب ضد غزة.