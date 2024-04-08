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الإثنين 08 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حريق هائل بطريق كورنيش الإسكندرية.. صور

حريق بطريق الكورنيش
حريق بطريق الكورنيش الإسكندرية
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شهد منطقة سابا باشا شرق الإسكندرية، منذ قليل من اليوم الاثنين، نشوب حريق هائل في إحدى المطاعم الشهيرة بطريق كورنيش البحر. 

وتسبب الحريق الذي نشب في إحدى المطاعم الشهير بطريق كورنيش الإسكندرية، في صعود أدخنة كثيفة على طريق الكورنيش، مما تسببت في حالة من الإرتباك المروري بطريق الكورنيش من منطقة جليم اتجه المنشية.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء من أجل إخماد الحريق الذي نشب في إحدى المطاعم الشهيرة في كورنيش الإسكندرية، من أجل السيطرة على الحريق وإخماد النيران- وحتى كتابة هذه السطور لم يتثنى لنا التأكد من وجود إصابات ناتجة عن الحريق. 

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