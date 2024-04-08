روسيا: لافروف ووانج يعقدان اجتماع عمل في بكين لمناقشة الموضوعات الهامة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، إن "وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووانج يي يعقدان اجتماع عمل في بكين لمناقشة الموضوعات الهامة".

وذكرت الخارجية الروسية وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية أن لافروف وصل للعاصمة الصينية اليوم الإثنين في زيارة تستمر حتى غدا الثلاثاء.

وذكرت الخارجية الروسية في وقت سابق، أنه "من المقرر إجراء تبادل متعمق لوجهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة والإقليمية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية والوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وقال الدبلوماسيون الروس إن وزراء الخارجية سيناقشون أيضًا التعاون الثنائي، بما في ذلك "التفاعل على الساحة الدولية مع التركيز على العمل المشترك في الأمم المتحدة وبريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون ومجموعة العشرين وأبيك وغيرها من الآليات والمنتديات المتعددة الأطراف".

وسبق أن زار لافروف بكين في أكتوبر 2023 وناقش الجانبان بالتفصيل تعزيز التعاون في أوراسيا وآفاق رئاسة روسيا لمجموعة البريكس.

وفي سياق آخر، قال المدير العلمي لمعهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ليف زيليوني، إن "روسيا والصين تجريان محادثات بشأن مبادرة مشتركة لاستكشاف المريخ ".

وأشار إلى "أننا نخطط لمواصلة استكشاف المريخ ونناقش إمكانية التعاون مع زملائنا الصينيين حيث حافظنا على تعاون إيجابي فيما يتعلق بالقمر"، لافتا إلى أن روسيا تخطط أيضًا لبدء الاستكشاف المشترك للقمر ضمن مجموعة البريكس.

وأضاف زيليوني أننا "نفكر وهي في مرحلة التخطيط فقط الآن في إطلاق تعاون واسع النطاق في استكشاف القمر داخل مجموعة البريكس، التي تضم كلًا من الهند والصين إلى جانب دول أخرى متقدمة تمامًا، هذه مجرد خطط في الوقت الحالي ولكن ربما نقوم بذلك ومناقشتها في اجتماع البريكس في المستقبل القريب ".