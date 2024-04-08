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الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

عامل يطعن صديقه بسبب خلاف مالي فى الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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طعن عامل صديقه بقرية برقين مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية وذلك بعد مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة لخلاف بينهما على مبلغ مالي وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وضبط المتهم المتورط فى الواقعة والسلاح المستخدم.

عامل يطعن صديقه بسبب خلاف مالي فى الدقهلية:

كان اللواء مروان حيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول "وائل.ا.أ.ا"،19 عاما، عامل ومقيم قرية برقين دائرة المركز مصابا بجرح نافذ بالبطن ولا يمكن استجوابه جراء تعدي.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث، و بالفحص وسؤال والد المصاب، 50 عاما موظف بالميكنة الزراعية بالسنبلاوين ومقيم بذات القرية اتهم "مصطفى .م.م.ا"، 20عاما، عامل، ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجله بسلاح أبيض"سكين"، بحوزته وأحدث إصابته وذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه واقعة طعن زميله لخلافات مالية بينهما وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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