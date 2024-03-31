مصرع طفل وإصابة آخر إثر دهس سيارة لدراجتهما الهوائية في الدقهلية

لقي طفل مصرعه، وأصيب آخر، إثر حادث دهس سيارة دراجة يستقلها الطفلان بطريق الحوتة مركز ومدينة المنزلة، محافظة الدقهلية بسيارة وجرى نقل الطفل المصاب لتلقي العلاج اللازم بمستشفى المنزلة العام، والتحفظ على جثمان الآخر تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المنزلة، بوقوع حادث دهس سيارة لطفلين أثناء استقلالهما دراجة بالطريق، ووفاة أحدهما.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع الطفل "إياد، ح، ع"، 9 أعوام، مقيم قرية الحوتة، وإصابة "عمر شريف المهدي"، 11عامًا، بجرح في الفخذ.



جرى نقل الطفل المصاب للمستشفى ووضعه تحت الملاحظة الطبية، لتلقي العلاج اللازم، ووضع جثمان الطفل الآخر داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.