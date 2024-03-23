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السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ربة منزل تنهي حياتها فى الدقهلية باستنشاق الغاز حتى الموت

مديرية أمن الدقهلية
مديرية أمن الدقهلية
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أنهت ربة منزل بمدينة المطرية شمال محافظة الدقهلية، حياتها وذلك بعد قيامها بفتح اسطوانة غاز بجانبها واستنشاق الغاز الى ان فقدت الوعي ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد مرورها بأزمة نفسية حادة أدت الى انتحارها.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية  من إدارة شرطة النجدة بوصول اشارة من مستشفى المطرية بوصول سيدة فى العقد الخامس من عمرها جثة هامدة .

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد معاذ جمال، رئيس المباحث، بالفحص  تبين ان الجثة لسيدة تدعى "سمية.أ.ا"،50  عاما مقيم شارع المزرعه والروضة حيث قامت بفتح أنبوبة الغاز بالمنزل للتخلص من حياتها نظرا لمعاناتها  من مرض نفسي .
وبسؤال زوجها وجيرانها أكدوا انها حاولت التخلص من حياتها أكثر من مرة وجرى انقاذها ولكن فى هذه المرة تمكنت من فتح انبوبة الغاز وهى بمفردها وتخلصت من حياتها.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم. كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

 وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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