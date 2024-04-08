الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينية في الأغوار

قالت ولاء السلامين، مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على فلسطينية على حاجز تياسير في الأغوار، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قد أعلنت عن وقوع قصف مدفعي إسرائيلي على شرق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين.

فيما ارتفعت حصيلة الشهداء في حصيلة غير نهائية منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 33175، غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما ارتفعت حصيلة المصابين إلى نحو 75886، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات.