ممثل نيكاراجوا لـ"العدل الدولية": ألمانيا مسئولة عن الإبادة الجماعية من إسرائيل ضد الفلسطينيين

قال ممثل دولة نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، إن أدلة انتهاك القانون الدولي الإنساني الخاصة بالإبادة الجماعية في فلسطين واضحة.

وتابع، خلال جلسة استماع لمحكمة العدل الدولية للنظر في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن تقديمها مساعدات عسكرية لإسرائيل، أذاعتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين: إننا نطالب ألمانيا بوقف كافة أشكال الدعم لإسرائيل بسبب ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع الجرائم من جانب إسرائيل.

وأضاف ممثل نيكاراجوا: إن الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني يجب ألا يستمر، مشيرًا إلى أن ألمانيا مسئولة عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.