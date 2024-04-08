تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبي بالدوري الممتاز

استقر المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملامح تشكيل المارد الأحمر، الذي يخوض به مباراة إنبي، مساء اليوم الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي مع نظيره فريق إنبي، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة

ويشهد تشكيل الأهلي المتوقع اليوم وجود عدد كبير من التغييرات في تشكيل الأهلي بسبب الإصابات، فضلا عن رغبة الجهاز الفني في منح بعض العناصر الأساسية في الفريق راحة من المشاركة في المباريات خوفًا من تعرضهم للإجهاد.

ويخرج علي معلول من تشكيل الأهلي اليوم بسبب إصابته وشعوره بإجهاد في نهاية مباراة الأهلي الأخيرة أمام سيمبا التنزاني، بجانب غياب حسين الشحات الذي تعرض لإصابة قوية في الوجه تسببت في خضوعه لعملية جراحية بالساعات الماضية.

كما يدرس كولر إراحة بعض العناصر في وسط الملعب مع منح بعض اللاعبين البدلاء فرصة المشاركة لتجهيزهم إلى المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي اليوم أمام إنبي، كالتالي:-

في حراسة المرمي: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم- رامي ربيعة- كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية- أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية (أفشة).

وفي الهجوم: رضا سليم - طاهر محمد طاهر - موديست

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراة الأهلي وانبي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر ببطولة الدوري المصري “دوري نايل”.

ويقود المباراة طارق مجدي، بينما يعاونه كلا من محمود أبو الرجال وخالد حسين ومحمود وفا حكما رابعا، ويقود تقنية الفار محمود بسيوني ومحمد يوسف.

ويتواجد النادي الأهلي في الترتيب الحادي عشر بجدول الدوري المصري، برصيد 17 نقطة، فيما يحتل نادي إنبي المركز الثاني في جدول الدوري المصري برصيد 27 نقطة.