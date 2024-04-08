طقس مطروح.. تقلبات جوية وهطول أمطار خفيفة متقطعة

شهدت مدينة مرسى مطروح ومدن الساحل الشمالي الغربي، اليوم الإثنين، طقس ربيعي مائل البرودة مع نشاط ملحوظ للرياح التجارية الشمالية الباردة والعكسية الشمالية الغربية الرطبة، وظهرت السحب المتوسطة والكثيفة على كافة الأنحاء، مما أدى إلى تساقط الأمطار الخفيفة خاصة على السواحل الشمالية من المحافظة.

وتأثرت المحافظة باضطرابات في الأحوال الجوية نتيجة تعرضها لمنخفض جوي يمر على شمال البلاد في البحر المتوسط، وسجلت درجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 15 درجة، ونشطت الرياح العكسية الشمالية الغربية الرطبة القادمة من البحر المتوسط وبلغت سرعتها 12 كم/ساعة، وسجلت نسبة الرطوبة 65٪ والتي تساعد على نشاط عملية التكاثف وتساقط الأمطار الخفيفة المتقطعة خاصة على السواحل الشمالية بنسبة 24٪.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط قبالة سواحل المحافظة، وصل ارتفاع الأمواج ما بين المتر والمترين، والفرصة غير مهيأة للأعمال البحرية وصيد الأسماك.

من جانبها، أعلنت الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع التنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح؛ استعداداتها لمواجهة أي تغيرات مناخية وإزالة تجمعات مياه الأمطار بسيارات الكسح والمعدات اللازمة لذلك؛ لتيسير حركة المرور والمواطنين.

وبدوره تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جاهزية واستعداد مجالس المدن لمواجهة التقلبات الجوية مع تشغيل المعدات، موجها بالاستعداد الدائم مع أى طارئ، والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات.

طقس مطروح.. تقلبات جوية وهطول الأمطار الخفيفة المتقطعة

IMG_20240408_091246

IMG_20240408_091239