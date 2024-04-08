أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 448 ألف جندي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 448 ألفا و400 جندي، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و87 دبابة و13 ألفا و575 من المركبات المدرعة و11 ألفا و365 من النظم المدفعية و1039 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و751 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا 1867 من المعدات الخاصة و8 آلاف و996 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و15 ألفا و110 من المركبات وخزانات الوقود".

على صعيد متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان لها، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 76 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وأضاف البيان أن الجيش الروسي شن، سبع هجمات صاروخية و104 غارات جوية و108 هجمات عبر أنظمة إطلاق متعددة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان.

وتابع البيان "خلال الليل، هاجم الروس أوكرانيا مرة أخرى باستخدام 24 طائرة بدون طيار من طراز شاهد، ودمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 17 طائرة بدون طيار مقاتلة".ي المصري برصيد 27 نقطة.

