مصرع أكثر من 90 شخصا إثر انقلاب قارب صيد في موزمبيق

لقي أكثر من 90 شخصا مصرعهم إثر انقلاب قارب صيد مكتظ بالركاب قبالة الساحل الشمالي لموزمبيق أثناء فرارهم لمنطقة أخرى هربا من مرض الكوليرا المنتشر في البلاد.



ونقل موقع ( نيوز24 ) الجنوب أفريقي عن مسؤولين محليين في موزمبيق قولهم "إن قارب الصيد الذي تم تحويله إلى قارب ركاب، كان يحمل حوالي 130 شخصا، وأنه واجه مشاكل أثناء محاولته الوصول إلى جزيرة قبالة مقاطعة نامبولا".



وسجلت الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي، والتي هي واحدة من أفقر دول العالم، ما يقرب من 15 ألف حالة إصابة بالكوليرا،الذي ينتقل عن طريق المياه و32 حالة وفاة منذ أكتوبر، وفقا للبيانات الحكومية، وتعد نامبولا المنطقة الأكثر تضررا، حيث تمثل ثلث جميع الحالات.



وأوضحت السلطات أن فريق تحقيق يعمل على معرفة أسباب كارثة القارب.. مشيرة إلى نجاة خمسة أشخاص فيما يتلقى اثنان منهم العلاج في المستشفى.

