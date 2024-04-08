النيابة تستعلم عن صحة 7 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بالجيزة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول إصابة ٧ أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الكريمات جنوب الجيزة، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث بعدما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بتلقي مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى طريق الجيش.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق قبل نفق أبو صالح اختلت عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر الحادث عن سقوط 7 مصابين على الأقل نقلوا إلى مستشفى بني سويف الجامعي للعلاج