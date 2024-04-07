الملايين في كندا ينتظرون كسوفا كليا للشمس غدا

يترقب الملايين من الكنديين المقيمين في الجزء الشرقي من البلاد حدثا نادرا يحدث مرة واحدة في العمر، وهو كسوف كلي للشمس الذي سيحدث يوم غد الإثنين.

من المقرر أن يحدث الكسوف في عشرات المجتمعات يوم غد، حيث يتوقع أن تشهد المدن الواقعة في المسار الكلي تدفقًا كبيرًا من مراقبي الكسوف.

من المتوقع أن يصل الكسوف إلى شلالات نياجرا في مقاطعة أونتاريو، حيث تتوقع المدينة الحدودية وصول ما يقرب من مليون زائر يوم الإثنين لمشاهدة هذا الحدث النادر.

تعتبر شلالات نياجرا واحدة من القليل من المدن والبلدات المدرجة ضمن مسار الكسوف الكلي، الذي يشمل أجزاء من كيبيك ونيو برونزويك وجزيرة الأمير إدوارد ونوفا سكوتيا ونيوفاوندلاند ولابرادور، بالإضافة إلى عدة مناطق في الولايات المتحدة والمكسيك.

ستشهد المدن والبلدات الواقعة خارج مسار الكسوف الكلي، لاسيما القريبة منها، كسوفًا جزئيًا للشمس.

في كندا، يبدأ كسوف الشمس الكلي في الساعة 3:12 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، وينتهي مسار الكسوف الكلي عند الساعة 4:16 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي.