الدرندلي وزكي بدر في عزاء أحمد فتحي سرور

حرص خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، على تقديم واجب العزاء في الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وذلك بمسجد المشير طنطاوي.

وشيع ظهر أمس السبت، جثمان الدكتور أحمد فتحي سرور، من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة.

وتوفي الدكتور أحمد فتحي سرور، عن عمر يناهز 91 عامًا، وأعلن نجله طارق خبر الوفاة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته.. رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليًّا ودوليًّا.. رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء.. وداعًا أبي الأب الحنون والمعلم والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي".



وتابع: "اللهم في هذه الليلة المباركة، اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وقِهِ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار.. اللهم اجعل أعماله في ميزان حسناته اللهم إنه كان لكتابك تاليًا وسامعًا… لين القلب، متسامح.

واختتم: "اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بـجنة عرضها السموات والأرض. اللهم برحمتك اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد".

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