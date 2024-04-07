لماذا أبقى جيش الاحتلال لواء مشاة بعد إعلان انسحابه من غزة؟

علقت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، على خبر انسحاب الفرقة 98 الإسرائيلية من خان يونس جنوب غزة وإعلان دولة الاحتلال الإسرائيلي أنه لا وجود للقوات في شمال القطاع أو جنوبه.

وقالت "أبو شمسية"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "بالفعل، كان هنالك إعلانا إسرائيليا رسميا بسحب القوات العاملة بريا في قطاع غزة، وهذه آخر الفرق التي كانت تعمل تحديدا في خان يونس، وهي الفرقة 98، إذ نفذت على مدار 4 أشهر عمليات عسكرية برية متواصلة في منطقة خان يونس".

وواصلت: "الجيش الإسرائيلي أعلن سحب القوات البرية والإبقاء على العمليات الجوية والقصف المدفعي والغارات الجوية، أما بريا فلن يكون هنالك اشتباكات حسبما فُهم من الإعلان الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأبقت إسرائيل لواء ناحال أحد ألوية المشاة في جيش الاحتلال لضمان عدم عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله".