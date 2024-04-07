مكتبة الإسكندرية تعلن أسماء الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب

هنا الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دروتها الثامنة عشر لعام 2024، وهي واحدة من أهم الجوائز السنوية التي تتعاون فيا مكتبة الإسكندرية.

وحصل كلاً من الدكتور مصطفى سعيد على جائزة فرع تحقيق المخطوطات عن دراسته وتحقيقه لكتاب "سفينة المُلك ونفيسة الفلك" لشهاب الدين محمد بن إسماعيل بن عمر، والدكتورة ريم بسيوني التي فازت بروايتها "الحلواني... ثلاثية الفاطميين" في فرع الآداب.

كما حصل الدكتور أحمد السعيد المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الحكمة للثقافة التي حصدت الجائزة في فرع النشر والتقنيات الثقافية، وتلقى كل منهم التهاني من العاملين في مكتبة الإسكندرية بعد حصولهم على هذه الجوائز.

وإذ أثن العاملين ومدير مكتبة الإسكندرية على أصحاب الجوائز وعلى الإنجاز الأدبي والعلمي الكبير، الذين حصول عليه، متمنيا لهم مزيد من التميز والعطاء في خدمة العلم ونشر الثقافة.