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الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مكتبة الإسكندرية تعلن أسماء الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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هنا الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دروتها الثامنة عشر لعام 2024، وهي واحدة من أهم الجوائز السنوية التي تتعاون فيا مكتبة الإسكندرية.

وحصل كلاً من الدكتور مصطفى سعيد على جائزة فرع تحقيق المخطوطات عن دراسته وتحقيقه لكتاب "سفينة المُلك ونفيسة الفلك" لشهاب الدين محمد بن إسماعيل بن عمر، والدكتورة ريم بسيوني التي فازت بروايتها "الحلواني... ثلاثية الفاطميين" في فرع الآداب.

كما حصل الدكتور أحمد السعيد المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الحكمة للثقافة التي حصدت الجائزة في فرع النشر والتقنيات الثقافية، وتلقى كل منهم التهاني من العاملين في مكتبة الإسكندرية بعد حصولهم على هذه الجوائز.

وإذ أثن العاملين ومدير مكتبة الإسكندرية على أصحاب الجوائز وعلى الإنجاز الأدبي والعلمي الكبير، الذين حصول عليه، متمنيا لهم مزيد من التميز والعطاء في خدمة العلم ونشر الثقافة.

احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد السعيد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الحكمة للثقافة الشيخ زايد للكتاب بيت الحكمة للثقافة جائزة الشيخ زايد للكتاب عام 2024 فرع النشر والتقنيات الثقافية فرع الآداب مجموعة بيت الحكمة للثقافة