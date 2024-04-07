كولر يدرس إراحة على معلول فى مباراة الأهلى وإنبى بسبب آلام الخلفية

يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، إراحة نجمه التونسي على معلول الظهير الأيسر للفريق من المشاركة فى مباراة إنبي المقبلة بالدوري، لاسيما بعدما اشتكى اللاعب من ألم فى العضلة الخلفية فى الدقائق الأخيرة من مباراة سيمبا التنزاني.

ويرغب كولر فى إجراء عملية تدوير بين لاعبيه خلال المواجهات المقبلة بالدوري، لاسيما بين العناصر الأساسية التي تشارك بصفة مستمرة وتعانى من الإجهاد بسبب توالى المباريات المحلية والأفريقية، خوفاً من الإصابات التي طالت عددا كبيرا من لاعبى الأهلي، وعلى رأسهم محمد الشناوي وإمام عاشور أليو ديانج وحسين الشحات وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد.

ويختتم الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، بإستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة إنبي، المقرر لها العاشرة مساء غد، الاثنين، بإستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وخسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري، بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 9.

ويستعيد الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبيه عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي في مباراة إنبي بالدوري، بعدما غاب الثنائي عن صفوف المارد الأحمر فى مباراتي سيمبا التنزاني بسبب عدم القيد الأفريقي.