رحلات عمرة.. تكريم حفظة القرآن الكريم في دمياط الجديدة

شهد اليوم الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، بحضور الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، و الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط ، وعدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة ، حفل تكريم وتوزيع الجوائز على أصحاب المراكز الأولى فى المسابقة السنوية الكبرى فى حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه وبيان مقاصده ، التى نظمها مجلس الأمناء لأبناء مدينة دمياط الجديدة والمقيمين بها خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٥ هجرية ، تحت إشراف مديرية أوقاف دمياط .

كما كُرم أصحاب المراكز الأولى فى المسابقة ومنحهم شهادات تقدير وجوائز مادية وعينية قيمة مقدمة من مجلس الأمناء ، كما تبرع صاحب إحدى شركات السفر برحلة عمرة مجانية لوالدى أصحاب المركز الأول والثاني بالمسابقة.

وعلى هامش الحفل قدمت مديرية أوقاف دمياط ومجلس إدارة مسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة ، عدد ( ٣٠ ) جائزة تشجيعية مادية وعينية للمميزين من حفظة كتاب الله المشاركين في كل فرع من فروع المسابقة.

من جهته أعرب رئيس المجلس عن سعادته بتواجد هذا العدد الكبير من أبناء المدينة فى هذه المسابقة ، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه الفاعليات تُساهم فى توضيح أهمية الدور المجتمعى الذى يقدمه مجلس أمناء المدينة ، وتهدف إلى تحقيق التواصل المباشر مع جميع أبناء المدينة.

مؤكدا حرص مجلس الأمناء على تقديم سُبل الدعم لكافة الأنشطة الدينية والثقافية والإجتماعية والرياضية لجميع فئات الأسرة من أهالى المدينة.

من ناحيته أشاد رئيس الجهاز بدور مجلس أمناء المدينة ودعمه اللامحدود لكافة الأنشطة المختلفة بالمدينة ، مؤكدا دعمه الكامل لتنظيم مثل تلك الفاعليات ضمن المشاركة المجتمعية لسكان مدينة دمياط الجديدة.

الجدير بالذكر أن إختبارات تلك المسابقة ، أجريت يوم السابع عشر من شهر رمضان الجارى بمسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة ، تحت إشراف لجنة من المحكمين والمشرفين من مديرية أوقاف دمياط ، على ثلاث مستويات ، المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع أحكام التلاوة ، المستوى الثاني حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم كاملا مع أحكام التلاوة ، المستوى الثالث حفظ نصف القرآن الكريم مع أحكام التلاوة .