ننشر خارطة ساحات ومساجد صلاة عيد الفطر في دمياط

استعدت مديرية اوقاف دمياط لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في ٨٣ ساحة بعد ان تمت عملية التطهير والتعقيم للساحات والمساجد التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر في دمياط .

وقال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في دمياط إنه تم تحديد عدة مساجد كبرى وساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك 2024 منها «مسجد الرحمن ، ومسجد المنياوي، ومسجد الدعوة، ومسجد الكبير بكفر البطيخ ، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد الهداء، ومسجد أبو بكر الصديق، ومسجد الكبير بكفر سعد، ومسجد ولسن بدمياط ومسجد الكبير بكفر شحاتة، ومسجد البحر الوسطاني، ومسجد النصر ، مسجد طلعت بدمياط، ومسجد السلام، ومسجد الكبير بالناصرية، ومسجد الكبير بشرباص ومسجد السلام، ومسجد السرايا، ومسجد اللوزي ،ومسجد البحر بكفر سليمان، ومسجد البحر بكفر المنازلة، ومسجد الكبير بميت غالب، ومسجد الهدى النبوي مسجد القديم».

في سياق آخر ، أعلن اللواء أحمد ماهر شاهين ،رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى دمياط رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشكلات أو أزمات قد تطرأ خلال أجازة عيد الفطرالمبارك موضحاً مدى جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية لحل أي مشكلة فور ظهورهاخلال تلك الفترة .

هذا إلى جانب التأكد من كفاءة كافة المعدات والأجهزة والسيارات بمختلف أنواعها شفط أو مدمجة أو تدخل سريع .

وأكد شاهين إنتظام العمل بجميع المحطات والروافع مياه و صرف صحي بمختلف إداراتها الفنية بنظام الورديات وفق الطاقة التشغيلية المحددة بخطة التشغيل, والتأكد من كفاءة وسلامة كافة الشبكات وانتظام الضغوط.

واوضح رئيس شركة مياه الشرب في دمياط استمرارعمل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال ساعات العمل المحددة خلال أيام العيد وانه تتم المتابعة من خلال مركز العمليات و الازمات والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالشركة القابضة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة دمياط .