البابا تواضروس الثاني يهنئ السيسي بعيد الفطر

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأرسل قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسعدني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أعمق التهاني القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك، الذي يحل هذا العام بالتزامن مع بدء فترة رئاسية جديدة لفخامتكم. واثقين أن الله سيعين مساعيكم في تنمية البلاد، وفي تحقيق مزيد من الإنجازات ومواجهة كافة التحديات، وندعوه أن يبارك كل عملكم الدؤوب في سبيل بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق طموحات المصريين لمستقبل أفضل.

دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية