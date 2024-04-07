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الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

جالانت: إسرائيل أكملت استعداداتها لمواجهة محتملة مع إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد إن إسرائيل “أكملت الاستعدادات للرد على أي سيناريو قد يتطور ضد إيران”.
وجاءت هذه التصريحات بعد تقييم أجراه جالانت مع رئيس مديرية العمليات في الجيش الإسرائيلي، اللواء عوديد باسيوك، ورئيس مديرية المخابرات العسكرية، اللواء أهارون حاليفا، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل. 
وهددت إيران بالرد على اغتيال إسرائيل لقائد الحرس الثوري الإيراني الأعلى في سوريا، إلى جانب خمسة ضباط آخرين في الحرس الثوري الإيراني، في الأول من أبريل الجاري بضربة إسرائيلية استهدفت قنصلية طهران في دمشق.

وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت الحرس الثوري الإيراني