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الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

ضبط 25 مهاجرا غير شرعي جنوب غربي تركيا

مهاجرا غير شرعي
مهاجرا غير شرعي
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 ضبطت السلطات التركية، أمس السبت، 25 مهاجرا غير شرعي، في ولاية موغلا جنوب غربي البلاد.

وأفاد بيان لخفر السواحل التركي بأن عناصرها ضبطت المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل قضاء داتشا، مضيفا أن المهاجرين كانوا بصدد عبور حدود البلاد إلى أوروبا بطرق غير قانونية، على متن قارب مطاطي.

وتم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى إدارة الهجرة في الولاية لاستكمال إجراءاتهم القانونية.

وتشهد الحدود - البلغارية ـ التركية ـ اليونانية تزايد عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون الطريق البري أو البحري بأمل الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية.

ضبط مهاجرا غير شرعي جنوب غربي تركيا