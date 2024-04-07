رئيس جامعة أسيوط: كلمة الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية رسمت أولويات الدولة في المستقبل

شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أمس السبت، حفل إفطار الأسرة المصرية 2024، والذي شرف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة كوكبة من كبار رجال الدولة، ورؤساء الأحزاب، وشيوخ القبائل المصرية، وأسر الشهداء.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدًا أنها كلمة رسمت أولويات الدولة المصرية في المستقبل، حيث أكد فخامته في كلمته، على دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسى مع الاستمرار فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على كافة الأصعدة: السياسية والاقتصادية والمجتمعية، ووضع قضية بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات العمل الوطنى وفى الصدارة منها: توفير الحياة الكريمة اللازمة له، وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد، والخدمات الصحية اللائقة، والسكن الكريم، وستبقى مصر دائما وطنا عظيما، يتسع لكل المصريين.

وثمن الدكتور المنشاوي، تأكيد الرئيس على أن الموضوعات الاقتصادية من الأمور التي لابد أن يخصص لها الكثير من الوقت، لمواصلة النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن فهم الناس للنواحي الاقتصادية، يجعلهم أكثر قدرة على الصمود والصبر تجاه الدولة.

يأتي هذا الحفل في إطار التقاليد الرمضانية السنوية التي تنظمها رئاسة الجمهورية كل عام، حيث يحرص رئيس الجمهورية على حضور هذا الحفل بمشاركة الأسرة المصرية من مختلف فئات المجتمع.