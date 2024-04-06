دراسة: النساء يشتهين الحلويات عندما يشعرن بالوحدة

أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن النساء يزداد شغفهن بتناول الحلويات عندما يشعرن بالوحدة، مما قد يُساهم في زيادة الوزن والسمنة.

قام الباحثون بدراسة 93 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و 35 عامًا. تم قياس مستوى شعورهن بالوحدة باستخدام مقياس موحد، وتم فحص نشاط الدماغ لديهن أثناء مشاهدة صور طعام مختلفة باستخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI).

أظهرت النتائج أن النساء اللاتي شعرن بالوحدة أظهرن نشاطًا أكبر في مناطق الدماغ المرتبطة بالرغبة في الطعام، مثل القشرة الحوفيّة (orbitofrontal cortex) والقشرة السمعية (auditory cortex). وتشير هذه النتائج إلى أن الشعور بالوحدة قد يُحفز الرغبة في تناول الحلويات، مما قد يُؤدّي إلى زيادة الوزن والسمنة.

يعتقد الباحثون أن الشعور بالوحدة قد يُؤدّي إلى إفراز هرمون الكورتيزول (Cortisol) وهرمون الغريلين (Ghrelin) في الجسم، والتي تُحفز الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام. وبالإضافة إلى ذلك، قد يُؤدّي الشعور بالوحدة إلى الشعور بالملل والاكتئاب، مما قد يدفع النساء إلى تناول الحلويات كوسيلة لتحسين مزاجهن.

قد تُؤدّي هذه النتائج إلى فهم أفضل للعوامل التي تُؤثّر على سلوكيات الأكل، وتطوير استراتيجيات جديدة للوقاية من زيادة الوزن والسمنة لدى النساء.

قالت الدكتورة "سارة جونز"، أستاذة علم النفس في جامعة كاليفورنيا، والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "هذه الدراسة تُؤكّد على تأثير الوحدة على سلوكيات الأكل. ونحن نعتقد أن هذه النتائج قد تُساعدنا على تطوير برامج فعالة للوقاية من زيادة الوزن والسمنة لدى النساء، خاصةً celles اللاتي يعانين من الوحدة".

وتشير هذه النتائج إلى أهمية معالجة الشعور بالوحدة كجزء من استراتيجيات الوقاية من زيادة الوزن والسمنة لدى النساء.