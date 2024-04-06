بعد وصلة تعذيب.. قهوجي يقتل ابنه في أوسيم

قام قهوجي بقتل ابنه البالغ من العمر 4 سنوات بعد وصلة تعذيب في منطقة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى حول وفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بعد تعرضه لآثار تعذيب

تم عمل تحريات شاملة حول الحادثة، كشفت أن والد الطفل، وهو قهوجي في المنطقة، هو الجاني، تم ضبط القهوجي واقتياده إلى ديوان المركز، حيث اعترف بجريمته.

بحسب التحقيقات، فإن القهوجي اعترف بأنه ارتكب الجريمة بهدف تأديب ابنه، لكن الواقعة انتهت بمصرع الطفل بشكل مأساوي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.