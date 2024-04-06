الدوري الإنجليزي.. أرسنال يفرض سيطرته على برايتون في الشوط الأول

فرض فريق أرسنال سيطرته على مضيفه برايتون، وتقدم عليه بهدف للا شئ خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أمريكان إكسبرس كوميونيتي، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

استحوذ الفريق اللندني على مجريات اللعب في الشوط الأول، وفرض أسلوبه المعتاد بالضغط العالي على المنافسين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، عن طريق بوكايو ساكا العائد من الإصابة وذلك بركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 33، بعد عرقلة البرازيلي جابرييل جيسوس في منطقة الجزاء.

ويسعى الجانرز، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد النني، إلى مواصلة تضييق الخناق على ليفربول ومانشستر سيتي على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بالفوز على برايتون في عقر داره.

ويحتل أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 68 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بـ70 نقطة من 30 مباراة، بالتساوي في عدد النقاط مع مانشستر سيتي صاحب مركز الوصافة من 31 لقاء، بينما يأتي برايتون عاشرًا وفي رصيده 43 نقطة.