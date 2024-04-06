السوريون يقودون ارتفاعا حادا في طلبات لم شمل الأسر في النمسا

السبت 06/أبريل/2024 - 01:31 م

أكدت وزارة الداخلية النمساوية اليوم انه تم تقديم 845 طلب لجوء تحت فئة " لم شمل الأسرة " في يناير الماضي وهو عدد أكبر بكثير مما كان عليه الوضع في السنوات السابقة مشيرة الى انه في يناير 2023 كان هناك 421 طلبا وفي الشهر الأول من 2022 كان هناك 310 طلبات فقط.

وذكر بيان لوزارة الداخلية اليوم السبت أن من بين الطلبات المقدمة في يناير 2024، كانت الغالبية العظمى من طلبات لم شمل الأسر من سوريا وبلغت 782 طلبا من إجمالي 845 طلبا لافتا إلى أنه في العام الماضي ككل كانت نسبة 89 بالمائة من الطلبات المقابلة من السوريين، وفي عام 2022 كان الرقم مرتفعًا ايضا 79 بالمائة.

وأضاف البيان انه فيما يتعلق بعمر المتقدمين في العام الماضي من بين إجمالي 9180 شخصًا، كان هناك 3482 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 0 و6 سنوات كما كان هناك 2282 متقدمًا في الفئة العمرية من 7 إلى 13 عامًا.

يذكر انه وفقًا لقانون اللجوء فإن فرد الأسرة سواء كان والدًا لطفل قاصر أو زوج يحق له تقديم طلب لم الشمل بشرط أن يكون الزواج قائما وصحيحا بالفعل قبل دخول الشخص الذي يحق له الحماية الفرعية أو اللجوء إلى البلاد.

يشار الى ان طلبات لم شمل الأطفال تسبب ارتباكا شديدا في المدارس النمساوية بسبب صعوبات استيعاب هذه الإعداد ودمج وتعليم اللغة.