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السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حلو الكلام.. لولاَكم ما شاقني ذكر منزل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أشاهدُ معنَى حُسْنكُمْ فَيَلَذُّ لي

خُضُوعي لَدَيْكُمْ في الهوى وتَذَلّلي

وأشتاقُ للمَغْنَى الذي أنْتُمُ بِهِ

وَلَوْلاَكُمُ ما شَاقَنِي ذِكْرُ منْزل

فَلِلَّهِ كم من ليلةٍ قد قَطَعْتُها

بِلَذّةِ عيشٍ والرّقِيب بمَعزِل

ونَقْلِي مُدَامي والحَبيبُ مُنادِمي

وأقْداحُ أفْراحِ المَحَبَّةِ تَنْجَلي

ونِلْتُ مرادي فوق ما كُنْتُ راجيًا

فوا طَرَبا لو تَمّ هذا ودامَ لي

لَحاني عَذُولي ليس يَعْرِف ما الهوَى

وأينَ الشجيُّ المُسْتَهامُ مِنَ الخَلي

فدَعْنِي ومَن أهوى فقد مات حاسدي

وغابَ رقيبي عند قُرْبِ مُواصِلي

 

 

ابن الفارض

أرض آله حلو شاهد غاب راح