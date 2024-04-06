ads
السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس المتهم بالتعدي على عامل ونجله بالمطرية

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت نيابة المطرية حبس المتهم بالتعدي علي عامل ونجله 4 ايام على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المتهم بالتعدى على عامل ونجله بمنطقة المطرية.

تعود الواقعة بعد ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تضرر شخص من آخر لتعديه عليه ونجله بالضرب مُحدثًا إصابتهما بمنطقة المطرية بالقاهرة، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول: عامل ووالده "مصابان بجروح متفرقة" طرف ثان: أحد الأشخاص، وشقيقه لتوقف الطرف الثانى أمام الجراج الخاص بالأول بالعقار سكنه تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب.
نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

التواصل الإجتماعي فيس بوك إجراء التحريات النيابة العامة المباحث الجنائية رجال مباحث القاهره ضبط المتهم بالتعدى موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك منطقة المطرية بالقاهرة منطقة المطرية