المفوضية الأوروبية توافق على خطة مساعدات بقيمة 350 مليون يورو لدعم إنتاج الهيدروجين المتجدد في ألمانيا‎

السبت 06/أبريل/2024 - 12:28 م

وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قوانين مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، على خطة قدمتها ألمانيا بقيمة 350 مليون يورو لدعم إنتاج الهيدروجين المتجدد من خلال مزادات بنك الهيدروجين الأوروبي، وبما يتماشى بشكل خاص مع أهداف خطة "ري باور إي يو" والخطة الصناعية الأوروبية الخضراء.

وذكرت المفوضية - في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم /السبت/ - أن هذا الإجراء سيساهم في زيادة خفض واردات الوقود الأحفوري الروسي وتسريع عملية التحول الأخضر.

وأضاف البيان أن ألمانيا أخطرت المفوضية باعتزامها تقديم خطة بقيمة 350 مليون يورو لدعم إنتاج الهيدروجين المتجدد من خلال أداة "المزادات كخدمة" داخل بنك الهيدروجين الأوروبي، وسيدعم المخطط المعتمد بناء ما يصل إلى 90 ميجاوات من قدرة التحليل الكهربائي، ومن المتوقع أن يحفز إنتاج ما يصل إلى 75000 طن من الهيدروجين المتجدد؛ مما سيساعد ألمانيا على تحقيق طموحها بالحصول على ما لا يقل عن 10 جيجاوات من قدرة التحليل الكهربائي المحلية بحلول عام 2030، والمساهمة في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في الحد الأدنى من إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 42.5% بحلول عام 2030 بهدف الوصول إلى 45%.

وأشار البيان إلى أنه سيتم منح المساعدة من خلال عملية مناقصة تنافسية تشرف عليها الوكالة الأوروبية للمناخ والبنية التحتية والبيئة (CINEA)، وسيكون الدعم المقدم بموجب هذا المخطط الألماني مفتوحًا للشركات التي تخطط لبناء محللات كهربائية جديدة في ألمانيا.