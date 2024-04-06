استهداف موقع عسكري إسرائيلي في الجليل الغربي بلبنان

أعلنت وسائل إعلام لبناني، اليوم السبت، استهداف موقع عسكري إسرائيلي في الجليل الغربي بثلاثة صواريخ تم إطلاقها من جنوب لبنان، وذلك وفقا لنبأ عاجل "للقاهرة الاخبارية".

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله عن استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "راميا" بقذائف المدفعية.

وقال حزب الله، في بيان: "استهدفت ‌‌‌‌‌‏عناصرنا، فجر يوم السبت، تجمعًا لجنود ‏العدو الصهيوني في محيط موقع راميا بقذائف المدفعية".

وأوضح أن الاستهداف جاء "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".