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السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

استهداف موقع عسكري إسرائيلي في الجليل الغربي بلبنان

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الاسرائيلية
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أعلنت وسائل إعلام لبناني، اليوم السبت، استهداف موقع عسكري إسرائيلي في الجليل الغربي بثلاثة صواريخ تم إطلاقها من جنوب لبنان، وذلك وفقا لنبأ عاجل "للقاهرة الاخبارية".

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله عن استهدافه تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع "راميا" بقذائف المدفعية.

وقال حزب الله، في بيان: "استهدفت ‌‌‌‌‌‏عناصرنا، فجر يوم السبت، تجمعًا لجنود ‏العدو الصهيوني في محيط موقع راميا بقذائف المدفعية".

وأوضح أن الاستهداف جاء "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة".

الجليل الغربي موقع عسكري جنوب لبنان حزب الله موقع راميا