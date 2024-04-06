السيسي: مصر لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال في غزة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ليلة القدر المباركة بكل ما تحمله من معاني دينية وروحانية كبيرة، تعد موعدًا سنويًا متجددًا لاستخلاص المعاني العظيمة في عطاء الله الجزيل، اقترن اقترانًا وثيقًا بالبر والوفاء والاجتهاد والمغفرة من الله.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، أن كل هذه المعاني هي أشد ما نحتاجه في ظل ما نواجهه من صعاب وتحديات، يسعى أبناء مصر المخلصون كلًا في مجاله إلى التغلب عليها، مقدمين في سبيل أمن مصر وسلامتها ورفعتها وبناء مستقبل يليق بها أثمانا باهظة من طاقتهم وأرواحهم.

وأكد الرئيس، التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، معقبًا: "مصر لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال".