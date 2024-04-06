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السبت 06 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إطلاق مبادرة «لبسك لغيرك عيد» بمراكز شباب كفر الشيخ

بمراكز شباب المحافظة

مراكز الشباب بكفر
مراكز الشباب بكفر الشيخ
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تستعد مراكز شباب كفر الشيخ، لانطلاق مبادرة «لبسك لغيرك عيد»، المبادرة التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور مديري مديريات الشباب والرياضة، المشاركة من أنحاء الجمهورية، والتي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية الشباب من خلال أندية الفتاة والمرأة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وقال بيان لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المديرية أبدت استعداداتها لأطلاق المبادرة بمراكز شباب كفر الشيخ، بحضور الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، حيث تم جمع الملابس وفرزها وتكييسها وتصنيفها تمهيدًا لعرضها للجمهور يشارك بالمبادرة، عدد 12 مركز شباب وهم "مركز شباب شنو، الرياض، قبريط، قزمان، بلطيم، مدينة سيدى سالم، الحلمية، برج البرلس، المرابعين،بيلا،بنى بكار، التنمية الشبابية " بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة  الشباب والرياضة، أن المبادرة تعكس الدور المجتمعي،الذي تقوم به مراكز الشباب تجاه المواطنين في كل محافظات مصر لتقوم بدورها كمراكز خدمة مجتمعية، وقد شهدت مبادرة يوم الخير، فى عيد الفطر الماضى نجاحا كبيرًا وإقبال المواطنين وتم توزيع الملابس على أهلينا في جميع أنحاء الجمهورية خاصة في القرى والنجوع والأماكن الأكثر احتياجا وذلك تخفيفا على المواطنين في تلك المناطق.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ شباب كفر الشيخ عبر تقنية الفيديو كونفرانس مراكز شباب كفر الشيخ