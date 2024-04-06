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السبت 06 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

«صحة كفر الشيخ» تشيد بفريق طبي في جراحات القلب بالمستشفى العام

قام بغلق ثقب بين الاذينين ووصلة شريانية بالقسطرة القلبية

فريق طبي بمستشفى
فريق طبي بمستشفى كفرالشيخ العام
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قال بيان لمديرية الصحة بكفر الشيخ، أن فريق طبي بمستشفى كفرالشيخ العام بقسم القلب قام اليوم الجمعة، بإجراء عمليتين متقدمتين، واحدة لديها ثقب ما بين الأذينين، والأخرى وجود وصلة شريانية مفتوحة.

وقال الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر، أن قسم القلب نجح فى إجراء عمليتين غلق ثقب ما بين الأذينين، وغلق وصلة شريانية وتعتبر من العمليات ذات المهارة العالية، مضيفًا أن ذلك الإنجاز يأتي كثمرة التعاون بين قسم القلب وأساتذة القلب بجامعة الأزهر من أبناء كفر الشيخ.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بالتطور الواضح فى قسم القلب كما تقدم بالشكر لإدارة المستشفى الدكتور حسين عبد الرازق مدير المستشفى العام، ود. عادل أبو الفتوح  رئيس قسم القلب وقسطرة القلب بمستشفى كفر الشيخ العام
والفريق المعاون من أطباء قسم القلب الذين قاموا بإجراء العملية: 
أ.د.ابراهيم فرج الله 
أ.د. هانى خلف 
أ.د.إبراهيم أبو فرج
د.إبراهيم الملا 
د.محمد عاطف
د.منصور جمال أخصائي التخدير.

 

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مستشفي كفرالشيخ العام مديرية الصحة بكفر الشيخ وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ صحة كفرالشيخ قسم القلب بالمستشفى العام بكفر الشيخ