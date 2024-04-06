مصرع زوجين وإصابة آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

لقي زوجان مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، اليوم الجمعة، إثر الإصابات التي لحقت بها، ليسفر الحادث عن وفاتهما وإصابة آخرين، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي باتجاه مدينة الفيوم بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.



وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق أسيوط الصحراوي الغربي أسفر عن إصابة 12 شخصًا بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.



ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بـ 10 سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم.



وجرى إزالة آثار الحادث ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.