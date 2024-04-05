محافظ مطروح يشارك أبناء دار رعاية أيتام إفطار رمضان

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، أبناء دار رعاية الأيتام بالكيلو 7، إفطار رمضان، وذلك بحضور العمدة عبد الكريم يونس رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والمهندس خالد عبدالله عيسى نقيب المهندسين بمطروح، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأبناء الدار.

ووجه محافظ مطروح التهنئة لأبناء الدار مع الترحيب بكافة مطالبهم وتقديم مزيد من الخدمات والرعاية لتحقيق الطمأنينة ومستقبل أفضل لهم خاصة في النواحى التعليمية عبر المراحل الدراسية والحاقهم بالدورات التدريبية المختلفة.

حيث رحب محافظ مطروح خلال الاستماع لأبناء الدار بمقترح نقيب المهندسين بمطروح تقديم دورات تدريبية لأبناء الدار في الكمبيوتر والبرامج الهندسية، وذلك بمقر فرع النقابة بعمارات الكيلو 4 الجديدة، والتنسيق لتقديم الخدمات الطبية والكشف مع إحدى المستشفيات بالمحافظة.